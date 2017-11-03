Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» закончила свою работу в 2017 году

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов» завершила навигацию в 2017 году. Около 5 тысяч человек за лето было осмотрено врачами плавучей поликлиники.

Главная цель проекта - обследование югорчан, проживающих в труднодоступных местах. На борту корабля оборудовано 19 медицинских кабинетов, имеются четыре аппарата лучевой диагностики (маммографический, стоматологический, флюорограф и передвижной рентгенологический аппарат). Кроме того, есть малая операционная.

За лето плавполиклиника побывала в Ханты-Мансийском, Кондинском, Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. За весь сезон навигации медики посетили 45 населенных пунктов Югры.