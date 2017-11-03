Сургутские производители будут участвовать в выставке «Товары земли Югорской»

На окружной выставке «Товары земли Югорской, которая пройдет в Ханты-Мансийске в начале декабря, Сургут представят 19 организаций.

Это будут предприятия и предприниматели, которые ранее получили сертификаты, удостоверяющие право на использование логотипа «Сделано в Сургуте». Из предприятий пищевой промышленности - это СГМУП «Сургутский хлебозавод» и ООО «Мясокомбинат «Сургутский».

Известно, что ООО «Пироговая компания» в номинации «Новинка года» представит «Сибирский пряник», изготовленный по старинной рецептуре. Сувенирную продукцию предложит творческая мастерская «Ананас».

Лечебно-диагностический центр «Наджа» презентует профилактические программы по реабилитации и программу «Переходный возраст». Компания «Югорские традиции» разработала десерт «Ядро кедрового ореха с вяленой клюквой», варенье с кедровыми шишками и ядром кедрового ореха.

На выставке-форуме будет представлен «Сургутский живой шоколад» ручной работы с кедровой живицей, производимый индивидуальным предпринимателем под торговой маркой «BioШокоlife».