Волшебный мир. В России построят семейный парк за два миллиарда долларов

Крупнейший в мире крытый тематический семейный парк "Волшебный мир России" стоимостью около 2 миллиарда долларов будет построен в Калужской области до 2024 года. Соглашение об этом в четверг подписали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и президент корпорации Moschanko Investment Group - 2000 (MIG, США) Геннадий Мошкович, сообщили в правительстве Калужской области.

"Инвестиции в проект предусматривают около 2 млрд долларов, и основной этап, 70% парка, будет закончен, надеемся, к 2024 году", - отметил Мошкович. Начало строительства парка на территории Боровского района в 86 км от Калуги начнется в 2018 году. В его создании будут использоваться образы сказок Павла Бажова и космоса. Ежегодно парк смогут посещать 10-12 миллионов человек.

Концепция комплекса предполагает строительство 12 тематических парков на площади около 220 га. Территория "Наша Россия" позволит совершать интерактивные путешествия по сюжетам народных сказок, полеты в космос на базе технологий 3D, 4D, 5D и путешествия по следам русских первооткрывателей. Территория "Мир без границ" будет бесплатно работать для детей с серьезными заболеваниями и ограниченными физическими возможностями, которые при помощи специальных аппаратов смогут преодолеть ранее не доступные им барьеры физической активности.