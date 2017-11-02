​Дмитрий Песков ответил на желание Навального подать в суд на президента

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на претензии Алексея Навального, который собрался подавать на Владимира Путина в суд за якобы прямой запрет согласовывать любые акции и встречи оппозиционера с людьми во всех городах. По словам Пескова, согласование митингов и прочих мероприятий – это дело местных властей, к которым администрация президента не имеет отношения.

Другие источники "Эха Москвы" в Кремле утверждают, что подобных указаний от президента и его идеологических кураторов не поступало, а общественник Илья Ремесло опроверг слова Навального о полном несогласовании его акций – в 13 городах их действительно не согласовали, но почти в 50 городах – были согласованы. Речь идет об акциях, прошедших с сентября. Возможно, Навальный имел в виду мероприятия, запланированные на ближайшие месяцы.