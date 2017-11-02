Владимир Путин пообещал приставить ушедших в этом политическом сезоне губернаторов к государственным наградам. Как пишет "Медуза", президент в Ново-Огарево встретился с уволенными им же главами регионов (почему-то кроме Турчака из Псковской области, ставшего генсеком "ЕР" и сенатором). Всего за осень глава государства заменил руководителей 11 регионов.
Своих не бросили. Уволенные президентом губернаторы получат государственные награды
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Сегодня в 20:12, просмотров: 80, комментариев: 0
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