​Своих не бросили. Уволенные президентом губернаторы получат государственные награды

Владимир Путин пообещал приставить ушедших в этом политическом сезоне губернаторов к государственным наградам. Как пишет "Медуза", президент в Ново-Огарево встретился с уволенными им же главами регионов (почему-то кроме Турчака из Псковской области, ставшего генсеком "ЕР" и сенатором). Всего за осень глава государства заменил руководителей 11 регионов.