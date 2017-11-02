В Югре пройдет молодежная «Премии МИРа 2017»

Открыт прием заявок на соискание молодёжной «Премии МИРа» за добрые дела 2017 года. Конкурс проводит Общероссийская молодежная общественная организация «МИР» (Молодежь – Инициатива – Развитие).
Проект существует с 2012 года. Премия вручается за яркие поступки в области общественных инициатив, волонтерства, благотворительности и другой деятельности на благо общества.
Номинации конкурса:
- «Позитивный вклад в информационное пространство» - присуждается СМИ и блогерам, которые рассказывают о положительных поступках россиян и об изменениях инфраструктуры в лучшую сторону.
- «Доброта как стиль жизни» - присуждается людям, которые совершают высоконравственные поступки на протяжении нескольких лет, являются примером и мотивируют действовать на благо общества.
- «Постоянное движение вперед» - присуждается лидерам благотворительных и общественных объединений, показавшим высокий результат работы в течение года или нескольких лет.
- «Здравая инициатива» - присуждается за популяризацию или создание проектов, связанных с улучшением здоровья и качества жизни.
- «#Вопреки» - присуждается людям, которые своей судьбой и действиями показывают обществу свои безграничные возможности, доказывая тем самым, что ограничения могут быть только в голове.
- «Подвиг» - присуждается людям, абсолютно бескорыстно совершившим благородные поступки.
- «Добрый коллектив» - присуждается людям, осуществляющим корпоративное волонтерство (в анкете указываются ФИО и контакты одного из представителей команды, а в графе «Краткое описание деятельности» перечисляются все участники).
При подаче заявки необходимо учитывать, что организационный комитет будет связываться с каждым претендентом по указанным в анкете контактным данным.
Итоги конкурса подводят члены экспертного совета, а который входят представители ОМОО «МИР», общественные деятели, представители научной и культурной деятельности, государственные и муниципальные служащие.
Имена победителей назовут 8 декабря 2017 года.
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