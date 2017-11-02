Интересным судебным делом может закончиться истерия вокруг обеспечения "биологической безопасности" и "сборов биоматериалов", которые, по словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, отправляются западным спецслужбам для разработки биологического оружия против нашего народа. Компания "Инвитро", которую Онищенко обвинил в подобных действиях, может подать на него в иск о защите деловой репутации, пишут "Ведомости". "Речь идет не только об имени компании, но и о репутации всей российской лабораторной медицины", – говорится в сообщении компании.
Владелец "Инвитро" может подать в суд на Онищенко за его пассажи про "сбор биоматериалов"
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Сегодня в 17:39, просмотров: 34, комментариев: 0
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