​Владелец "Инвитро" может подать в суд на Онищенко за его пассажи про "сбор биоматериалов"

Интересным судебным делом может закончиться истерия вокруг обеспечения "биологической безопасности" и "сборов биоматериалов", которые, по словам депутата Госдумы Геннадия Онищенко, отправляются западным спецслужбам для разработки биологического оружия против нашего народа. Компания "Инвитро", которую Онищенко обвинил в подобных действиях, может подать на него в иск о защите деловой репутации, пишут "Ведомости". "Речь идет не только об имени компании, но и о репутации всей российской лабораторной медицины", – говорится в сообщении компании.