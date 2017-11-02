В Интернете продают места в очереди за iphone X

На сайте Avito публикуются предложения продать места в очереди, которая выстроилась за новым смартфоном iPhone X у магазина на Тверской улице в Москве. Цены за место доходят до 89 тысяч рублей.

Содержание некоторых объявлений совпадает. «Многие хотят получить долгожданный iPhone Х, но у многих нет времени стоять с самого вечера 2 ноября до утра, да и их не много завезут в РФ. Я… сделаю все возможное, чтобы вы купили iPhone одним из самых первых. Займу для вас очередь и буду стоять», — говорится в одном объявлении. «Будьте первым!» — сообщается в другом.

Очередь у флагманского розничного магазина re:Store начала появляться за три дня до старта продаж, 31 октября. Люди записываются в список, который сейчас составляет 300 имен. В «живой» очереди стоят те, кто в числе первых 60 номеров вошли в список. Несколько десятков собираются ждать до завтрашнего утра, они принесли с собой стулья, термосы и пледы.