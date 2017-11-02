Полицейские Сургута проводят мероприятия по поимке наркоторговцев

В рамках проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские Сургута за минувшую неделю задержано девять человек, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, и изъяли более 1,7 кг наркотических средств. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

Так около одного из торговых центров по Югорскому тракту стражами правопорядка был задержан молодой человек 1995 года рождения, который приехал в Сургут из страны ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра у него изъяли синтетический наркотик, весом более 100 гр. Сейчас приезжий наркоторговец может попасть за решетку на 20 лет.