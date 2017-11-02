Организованный РПЦ Всемирный русский народный собор уже дает интересные плоды: там предложили признать права внутриутробного ребенка. В частности, пишет newsru.com, озабоченность публики вызвали перспективы создания "дизайнерских эмбрионов", то есть "генетически выкроенных детей". Видимо, лишить ребенка тяжких наследственных заболеваний на стадии внутриутробного развития эти люди полагают нарушением его прав на мучения в течение жизни.
На Всемирном русском народном соборе предлагают признать «права внутриутробного ребенка»
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