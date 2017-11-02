400 югорчан отправились в армию

В Югре в первый месяц осеннего призыва на службу отправились более 400 призывников. Из югорчан, пополнивших вооруженные силы России, 182 человека отправились служить в сухопутные войска, 50 молодых людей - в военно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения пополнили 30 наших земляков, 60 человек попали в железнодорожные войска. Остальные распределились по иным видам войск.

Такие цифры были озвучены на очередном заседании призывной комиссии Югры. Всего этой осенью было принято решение о призыве на военную службу 1170 человек, 883 югорчанин получит отсрочку, 391 человек будет освобожден от военной службы по различным причинам. 1 человек отправится на альтернативную гражданскую службу.