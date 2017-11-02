​«Довольно глазеть на труп» Рамзан Кадыров призвал похоронить Ленина. Поклонская поддержала

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал похоронить Ленина. Разумеется, принимать решение об этом должен, по словам Кадырова, лично президент, но сам он полагает, что «довольно глазеть на труп Ленина... руководителя революции давно пора похоронить, это и разумно, и человечно». Он также сказал, что решение о захоронении Владимира Ильича будет «самым верным с исторической точки зрения».

К Рамзану Ахматовичу присоединилась Наталья Поклонская, которая написала у себя, что смотреть «на труп в центре столицы это по меньшей мере не гуманно и не по-человечески». «Неужели нахождение мёртвого вкачестве экспоната для массового обозрения может принести вчьи-то сердца радость исветлые чувства? Если решение озахоронении будет принято, значит наступит новый этап развития нашей Родины сперевернутой страницей прошлого иготовностью идти дальше, помня уроки истории», – сказала она.

А вы как думаете?