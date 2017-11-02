В Югре проиндексируют зарплаты в 2018 году. Правда, не всем

Бюджет Югры, одобренный правительством региона на 2018 год, предусматривает повышение зарплаты отдельным категориям граждан, в том числе не попадающих под действие "майских указов" президента, среди них — сотрудники МЧС, административно-управленческий персонал в больницах, детских садах, социальных учреждениях, следует из материалов правительства региона, сообщает РИА Новости.

Во вторник в ходе заседания правительства Югры под председательством главы региона Натальи Комаровой был рассмотрен проект бюджета округа на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов. Так, доходы в следующем году составят около 177 миллиардов рублей, расходы — 199 миллиардов.

"В основе бюджета лежит консервативный прогноз, так что любые позитивные изменения позволят пересмотреть бюджет в сторону более оптимистичных решений. Это важно, так как в изначальной версии он остается сбалансирован на условия не очень благоприятного внешнего фона", — прокомментировала основные параметры финансового документа Наталья Комарова.

Окружной парламент рассмотрит обновленный главный финансовый документ Югры на ближайшем заседании.