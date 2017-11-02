​1 ноября стартовал прием заявок на шестую Школу социального предпринимательства

К обучению в Школе социального предпринимательства приглашаются начинающие и действующие предприниматели, представители социально ориентированных некоммерческих организаций, а также все югорчане, желающие реализовать свою социальную идею.

Что такое Школа социального предпринимательства?

Это образовательный курс, позволяющий участникам всего за четыре месяца пройти путь от идеи до сформированного «под ключ» бизнес-проекта.

Что даёт обучение в Школе?

создание успешной бизнес-модели проекта;

получение навыков разработки маркетинговой стратегии, составления бизнес-плана, ведения бухгалтерского учёта и т.д.;

встречи с партнёрами и потенциальными инвесторами;

знакомство с успешными российскими и международными социальными практиками.

Помимо знаний, участники Школы смогут получить бесплатное постсопровождение проектов в виде консультаций сертифицированных бизнес-тренеров, информационной и образовательной поддержки.

Для того чтобы стать слушателем Школы необходимо заполнить анкету на sb-ugra.ru.

Обучение начнется в марте 2018 года в нескольких городах автономного округа. Для слушателей Школы, проживающих на отдалённых территориях региона, будет организован дистанционный курс.

Отметим, программа образовательного курса сформирована совместно с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и актуализирована с учетом специфики деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Практика проведения югорской Школы социального предпринимательства показала высокую эффективность. Выпускники Школы демонстрируют устойчивость и стабильность своих бизнес-проектов. За пять предыдущих выпусков участниками обучения сформировано около 344 социальных проекта, из которых 272 успешно реализуется в Югре», - отметила региональный представитель Фонда «Наше будущее» Ольга Сидорова.

Организатором образовательного проекта выступает Центр инноваций социальной сферы Фонда поддержки предпринимательства Югры в соответствии с государственной программой «Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на 2016–2020 годы».

Более подробная информация на сайте sb-ugra.ruи по телефону: 8 (3467) 333-896.