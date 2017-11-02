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​БКС Премьер и BusinessFM запустили первый в России краудсорсинг–проект по созданию инвестпродукта

В России стартовал первый инвестиционный краудсорсинг-проект InvestGeneration 2017. БКС Премьер и BusinessFM поставили целью узнать мнение экспертов и аудитории о различных способах вложения капитала и перспективах фондового рынка. Полученные результаты БКС Премьер использует при разработке инвестиционного продукта, аналогов которого на рынке нет.

InvestGeneration2017 включает в себя 2 этапа. На первом этапе участники знакомятся с экспертными статьями, голосуют и обсуждают, какая валюта сегодня предпочтительнее, лопнет ли пузырь биткоина, что надежнее: облигации или депозиты, в какой рынок акций, российский или зарубежный, стоит вкладывать. Итоговую черту подведут профессионалы: экономические аналитики Владимир Левченко и Григорий Бегларян, а также эксперты от БКС Александр Бахтин и Александр Тараскин.

Второй этап – встреча участников 14 ноября на конференции, где и будет представлен финансовый продукт. В его основу заложат выбранную инвестиционную стратегию и те параметры, за которые проголосовало большинство. Кроме того, на встрече будут разобраны лучшие комментарии читателей, а автор самого интересного получит в подарок смартфон. Регистрация на конференцию уже открыта.

Как считает заместитель председателя правления Финансовой группы БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков, совместный проект БКС Премьер и BusinessFM важен и интересен сразу по нескольким причинам: «Это первая попытка выстроить универсальную инвестиционную стратегию с учетом мнений профессиональных экспертов и самих потенциальных инвесторов на единой коммуникативной площадке. Кроме того, участие в инвестиционном краудсорсинг-проекте важно для частных инвесторов в плане развития их финансовых знаний, компетенций и способности грамотно интерпретировать аналитику. В целом, с учетом роста популярности в России инвестиционных инструментов и технологичных решений идея такого финансового краудсорсинг-проекта очень своевременна, полезна и перспективна».


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Сегодня в 15:36, просмотров: 96, комментариев: 0


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