В Югре подвели итоги проекта «УДАР»

В Ханты-Мансийске состоялась торжественная церемония закрытия регионального этапа окружного молодежного проекта «Учеба Для Актива Региона». В текущем году его участниками стали 65 человек – победители муниципальных этапов. На протяжении пяти дней они посещали образовательные сессии, проходили стажировку в органах власти.

На протяжении всего проекта участники получали за свою работу баллы, и могли наблюдать за своим рейтингом. По результатам регионального этапа проекта «УДАР» стажировку в Молодежной общественной палате при Государственной думе:

В возрастной категории от 14 до 17 лет: Руслан Арапханов из Березовского района; Людмила Коваленко из Ханты-Мансийска; Алина Пахомова из Радужного; Рузеля Нуруллина из Нефтеюганского района; Анна Шенгелая из Пыть-Яха.

В возрастной категории от 18 до 30 лет: Адам Актимиров из Ханты-Мансийского района; Алёна Дикая из Радужного; Тамара Корюк из Радужного; Анастасия Стехнович из Нефтеюганского района; Кристина Шибакова из Нефтеюганска.

Победителем «Удара» в возрастной категории от 14 до 17 лет названа Алина Пахомова, в возрастной категории от 18 до 30 лет - Тамара Корюк. Обе девушки представляли город Радужный.

С 1 января 2018 года лучшие «ударники» будут получать стипендию губернатора Югры – как школьники, так и студенты.