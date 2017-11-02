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​Евгений Марков поднял вопрос долгов муниципалитетов за энергоресурсы

Руководитель фракции ЛДПР в Думе Югры Евгений Марков во время очередного заседания регионального парламента задал вопрос членам Правительства Югры по поводу долгов муниципалитетов за энергоресурсы. Депутат спросил: « А смогут ли местные органы власти отыскать некую «волшебную формулу», позволяющую разобраться с накопленными долгами, и не сорвать отопительный сезон?»

Либерал-демократу ответили, что тема долгов за жилищно-коммунальные услуги действительно больная и вечная. «Муниципалитеты ежегодно направляют нам слёзные письма об их погашении. Не исключение и этот год. Будем смотреть состояние местных бюджетов, возможно, будем помогать, - ответила заместитель губернатора Вера Дюдина. - Замечу, что совокупный муниципальный долг составляет 2,5 миллиарда рублей. Тогда как дефицит окружного бюджета в текущем году превышает 17 миллиардов рублей. Хотелось бы уже, чтобы на местах более ответственно подходили к своим обязательствам по обеспечению населения теплом, водой и прочими коммунальными услугами».

Евгений Марков отметил, что с точки зрения финансиста ваша принципиальная позиция абсолютно правильна, но не надо забывать, что тарифы утверждает Региональная энергетическая комиссия, и они (тарифы) весьма далеки от существующих реалий. «Поскольку федеральные нормативы превысить мы не можем, так давайте тогда хотя бы для себя при планировании дотаций из окружного бюджета учитывать экономически обоснованные тарифы», - предложил депутат Марков и попросил предоставить информацию по муниципалитетам.

Первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин пообещал представить депутатам результаты недавнего исследования по муниципалитетам: «Одним территориям даже при существующих тарифах удаётся хозяйствовать без долгов, у других же это никак не получается. Где-то не установлены или не работают счётчики, где-то не загружены мощности».

В ЛДПР уверены, что это халатность, разгильдяйство органов местной власти. На местах необходимо профессионально и ответственно подходить к вопросам энергообеспечения и тарифообразования. В конечном итоге все расходы ложатся на потребителя – рядового югорчанина. А их кошельки не безграничны, в итоге год от года падает благосостояние большинства жителей муниципалитетов, а у самого муниципального образования растут долги из-за отсутствия оплаты населения за потребленные энергоресурсы. Евгений Марков намерен держать вопрос долгов муниципалитетов за энергоресурсы на контроле.


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Сегодня в 14:39, просмотров: 137, комментариев: 0


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