Биткойн пробил новый потолок цены

Курс биткойна, самой популярной в мире криптовалюты, впервые превысил $7000, сообщает «Ведомости». На торгах в четверг биткойн подорожал на 7,1% до $7045,46.

Росту способствует новость о том, что крупнейший в мире биржевой оператор, чикагская CME Group, хочет создать фьючерсы на биткойн. Запустить торги планируется до конца года. Если это одобрят регуляторы, криптовалюта фактически будет признана традиционным инструментом на финансовых рынках. Это привлечет новых покупателей, отмечает Bloomberg.

В среду на фоне новости о намерении CME Group курс биткойна впервые преодолел отметку $6500. Всего с начала 2017 года стоимость валюты увеличилась на 640%. Капитализация биткойна превысила $100 млрд.