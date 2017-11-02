Равноправие мужчин и женщин наступит не скоро

Сто лет потребуется, чтобы обеспечить в мире подлинное равноправие женщин и мужчин, если проблемы в этой сфере будут решаться нынешними темпами, передает ТАСС. С таким прогнозом выступил в четверг Всемирный экономический форум (ВЭФ), опубликовавший ежегодный "Глобальный доклад о гендерном разрыве - 2017".

Авторы исследования отмечают: продвижение к подлинному равенству полов не только застопорилось, но и обратилось вспять, причем произошло это впервые с 2006 года. "При нынешних темпах, - указывают эксперты, - для преодоления глобального гендерного разрыва потребуется 100 лет, тогда как по состоянию на прошлый год требовалось 83 года". В некоторых сферах ситуация особенно сложная: в частности, равноправия в области труда и занятости придется ждать, по оценкам, 217 лет. В целом, наиболее серьезные "гендерные разрывы" в правах и возможностях характерны сейчас для экономической области и доступа к здравоохранению.

Россия в глобальной рейтинговой таблице находится на 71-м месте из 144 стран: путь к обеспечению полного равенства она преодолела на 69,6%. Это выше, чем среднемировой уровень, составляющий 68%, однако существенно меньше, чем у занимающей девятый год подряд первую строчку Исландии (87,8%). За год Россия поднялась в таблице на четыре ступеньки, причем по ряду показателей достигла стопроцентного равенства полов - это, в частности, такие показатели, как высшее образование, профессиональная и техническая подготовка, здравоохранение.