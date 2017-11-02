Производители сигарет хотят скрыть их состав

Производители сигарет попросили правительство провести дополнительное обсуждение антитабачной концепции, подготовленной Минздравом, передает Lenta.ru. Они предлагают не раскрывать состав табачной продукции.

Табачные компании не согласны с предложением Минздрава относить информацию о составе сигарет к сведениям, которые не могут составлять коммерческую тайну. В обращении к главе правительства РФ указано, что информация о своеобразии ингредиентов и их сочетании в табачных изделиях «охраняется законодательством на национальном, европейском и международном уровне».

Кроме того, табачные компании не согласны с прописанным в концепции Минздрава запретом на использование в сигаретах ингредиентов со вкусами пищевых продуктов, а также с требованием размещать предупреждение о вреде курения на обертке фильтра и сигаретной бумаге.

В октябре стало известно, что в подготовленном Минздравом проекте концепции государственной политики противодействия потреблению табака до 2020 года предлагает ввести в России «экологический налог на сигареты». Чиновники также считают целесообразным принятие и других финансовых мер борьбы с курением: повышение акцизов на табачную продукцию, а также введение запрета на все виды безналоговых и беспошлинных продаж табачных изделий.