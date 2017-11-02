В Сургуте обсудят вопросы оплаты труда

В середине ноября в Сургуте пройдет Международная конференция по вопросам оплаты труда, которую проведут Нефтегазстройпрофсоюз России, Сургутская районная организация Нефтегазстройпрофсоюза России, Международная организация труда, Глобальный союз IndustriALL и Общероссийское отраслевое объединение работодателей нефтяной и газовой промышленности.

Также будут освещены аспекты социально-экономического развития северных территорий, их производственного потенциала, обеспечения социальных гарантий для граждан и так далее.

В работе конференции планируют принять участие представители региональных органов законодательной и исполнительной власти, нефтегазовых компаний, объединений работодателей и профсоюзных структур, делегаты ряда международных организаций и научного сообщества.