Набиуллина: Приватизация Сбербанка возможна только после восстановления банковского сектора

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что приватизацию Сбербанка можно будет обсуждать после восстановления российского банковского сектора, сообщает Lenta.ru.

«Когда активная фаза восстановления банковского рынка закончится, а озабоченность по поводу устойчивости отдельных частных банков снизится, мы можем вернуться к обсуждению», — сказала она.

ЦБ как акционер Сбербанка обязан учитывать отношение россиян к этому вопросу, отметила Набиуллина. «Опросы показывают, что доверие людей к банку зависит от государственной собственности», — подчеркнула глава Банка России.

Центробанк является основным владельцем Сбербанка. Регулятору принадлежит 50 процентов плюс одна акция финансовой организации.