Трамп хочет казнить нью-йоркского террориста

Президент США Дональд Трамп потребовал смертной казни для Сайфулло Саипова, который обвиняет в совершении теракта в Нью-Йорке, сообщает «Эхо Москвы».

«Нью-йоркский террорист был рад, попросил повесить флаг Исламского государства (деятельность организации запрещена на территории России – ред.) у себя в больнице. Он убил 8 человек, и ранил 12. Должен получить смертную казнь!» – написал Трамп в своем Твиттере.

Саипову предъявлено обвинение в терроризме. ВРИО прокурора Южного округа Джун Ким заявил, что обвиняемому грозит пожизненное заключение или смертная казнь.