​СРОЧНО! Полиция Сургутского района разыскивает предполагаемых убийц // ОРИЕНТИРОВКА

ОМВД Сургутского района разыскивает подозреваемых в убийстве – Владимира Подшивалова (26 лет) и Станислава Кузьмина (28 лет), родившихся в Казахстане. По предварительным данным, они могли быть причастны к убийству, произошедшему накануне вечером. Всех, кто видел этих людей и может что-то о них сказать, просьба звонить по телефону (3462)74-60-02.
Станислав Кузьмин
Владимир Подшивалов
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