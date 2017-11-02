​СРОЧНО! Полиция Сургутского района разыскивает предполагаемых убийц // ОРИЕНТИРОВКА

ОМВД Сургутского района разыскивает подозреваемых в убийстве – Владимира Подшивалова (26 лет) и Станислава Кузьмина (28 лет), родившихся в Казахстане. По предварительным данным, они могли быть причастны к убийству, произошедшему накануне вечером. Всех, кто видел этих людей и может что-то о них сказать, просьба звонить по телефону (3462)74-60-02.

Станислав Кузьмин

Владимир Подшивалов