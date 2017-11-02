В перинатальном центре в Сургуте стало тепло

Во всех корпусах строящегося перинатального центра в Сургуте завершен монтаж системы теплоснабжения, сообщает пресс-служба компании-генподрядчика ГСК «ВИС». Это позволит проводить внутренние работы зимой.

На стройплощадке сегодня трудятся в две смены более 600 человек. Работа ведется практически в круглосуточном режиме.

«Завершается черновая отделка помещений в хозяйственном и пищевом блоках, а также в одном из основных корпусов. Еще в двух корпусах эта работа выполнена уже наполовину. Специалисты ООО «ВИС Инфраструктура» (входит в Группу «ВИС») завершили устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж индивидуальных тепловых пунктов медицинских и административных корпусов. Также в полном объеме выполнен монтаж оборудования системы резервного электроснабжения, что позволит обеспечить функционирование медицинского учреждения в случае аварийного отключения электричества», - рассказали представители генподрядчика.