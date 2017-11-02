​Югра попала в топ национальной премии событийного туризма со своим традиционно-спортивным заплывом

Гонки на обласах на Кубок Губернатора Югры, не первый год проходящие летом в нашем регионе, стали лауреатом премии «Лучшее туристическое событие в области спорта» в национальном конкурсе Russian Event Awards 2017. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей региона. Теперь эти гонки включены в список «Национальных событий 2018».

Ежегодные гонки на обласах проходят летом в Нефтеюганском районе на базе туризма и отдыха «Сказка». Каждый раз им предшествует традиция – праздник ханты и манси поклонения духу Вит Хону. В последний раз в Кубке приняли участие 200 человек, включая финно-угров из Эстонии, Латвии, Венгрии и Финляндии.