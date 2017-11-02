Бывший министр лесного хозяйства Кировской области Равиль Ахмадуллин перестал свидетельствовать против своего экс-руководителя Никиты Белых. Ранее он утверждал, что тот в ранге губернатора активно лоббировал Новоятский лыжный комбинат и УК Лесхоз, а теперь изменил свои показания, и утверждает, что все решения принимались коллегиально, пишет «Эхо Москвы». Сам Ахмадуллин на уточняющий вопрос судьи сказал, что «не помним свои показания», данные год назад.
Свидетель обвинения по делу Никиты Белых передумал давать показания против экс-губернатора
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