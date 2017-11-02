​Свидетель обвинения по делу Никиты Белых передумал давать показания против экс-губернатора

Бывший министр лесного хозяйства Кировской области Равиль Ахмадуллин перестал свидетельствовать против своего экс-руководителя Никиты Белых. Ранее он утверждал, что тот в ранге губернатора активно лоббировал Новоятский лыжный комбинат и УК Лесхоз, а теперь изменил свои показания, и утверждает, что все решения принимались коллегиально, пишет «Эхо Москвы». Сам Ахмадуллин на уточняющий вопрос судьи сказал, что «не помним свои показания», данные год назад.