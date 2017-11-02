​Два банка из Тюменской области вошли в топ-100 России по вкладам населения. Какие же?

В топ-100 банков России по объему вкладов населения входят два банка, чьи головные офисы находятся на территории «большой» Тюменской области. Об этом говорит исследование агентства «РИА Рейтинг», на которое ссылается «РБК Тюмень».

Первое место в Тюменской области и 38-е в России по показателю вкладов занимает «Запсибкомбанк», базирующийся в столице «матрешки». Он аккумулировал на вкладах 68,1 млрд рублей, причем эта сумма с начала года выросла на 1,1 процента.

Второе место – за «Сургутнефтегазбанком». В России по уровню депозитов от населения он на 53 месте с показателем 34 млрд рублей – это на целых 6,8 процента больше, чем в начале года. Интересно, что в «Запсибкомбанке» валютные вклады составляют 6,2 процента от депозитов, а в «СНГБ» – 12 процентов.