​В Югре утверждается бюджет-2018. Дефицит сохраняется, долг пока небольшой, но будет расти

Доходы Югры в 2018 году составят 177 млрд рублей, а расходы – почти 200 млрд рублей. Такой проект бюджета на следующий год утвердило правительство округа и направило в региональную думу. Дефицит бюджета, который покрывается через государственные займы и приватизации окружной собственности, составит 22,6 млрд рублей, но в будущем будет снижаться, пишет «РБК Тюмень». Уже в 2019 году доходы югорской казны вырастут до почти 180 млрд рублей, а в 2020 – до 183,7 миллиардов, при условии сохранения расходов на уровне 196-198 млрд рублей.

По данным Минфина, государственный долг Югры (то есть деньги, занятые у федерального бюджета под символический процент) на начало 2017 года составлял 17,4 млрд рублей. Это меньше, чем у почти всех регионов Урала. У Свердловской области, например, долговая нагрузка перед федерацией – 72,2 млрд рублей, у Ямала – 33,6 млрд рублей. Самый маленький госдолг у Тюменской области – всего 2 млрд рублей.

Однако Югра, как и многие регионы страны, планирует нарастить займы у госбюджета – в 2018 году наш субъект планирует привлечь 12 млрд рублей, а в дальнейшем – по 18 млрд рублей в год.

Правда, не факт, что программа гособлигаций будет работать так долго – по информации, приведенной ведущим экспертом по регионам, профессором кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Натальи Зубаревич, регионы уже задолжали федеральному бюджету около 1,3 трлн рублей (это не считая коммерческих долгов субъектов федерации), и многие из них не в состоянии этот долг вернуть. Поэтому не исключено, что этот проект по спасению местных бюджетов может быть свернут.