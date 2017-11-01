​Дождались. Навальный подаст в суд на президента

Оппозиционер Алексей Навальный собирается подать в суд на Владимира Путина и на администрацию президента, так как он полагает, что постоянные отказы в согласовании митингов против коррупции – следствие прямого приказа главы государства и его ближайших подчиненных. По словам Навального, его волонтеры еженедельно направляют в администрации больших и малых городов около 200 заявок на проведение уличных акций, но везде получают отказы.

Интересно, что в этой ситуации оппозиционер полагает, что сможет найти правду в суде, куда и пойдет с иском против национального лидера.

Сам Навальный решил перехитрить систему и пытается организовывать встречи с потенциальными избирателями (сам он утверждает, что ведет избирательную кампанию, хотя до выборов его не допустят) на частной территории, пишет "Эхо Москвы". Так, в Тамбове он провел мини-митинг на территории согласовавшего акцию торгового центра.