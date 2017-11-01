Лишь 8 процентов россиян хотели бы видеть Собчак кандидатом в президенты России

ВЦИОМ провел опрос, согласно которому имя телеведущей Ксения Собчак известна 98 процентам россиян, сообщает «Интерфакс».

По данным опроса, из них всего 20 процентов относятся к ней положительно, отрицательно – 64 процента.

Отмечается, что 75 процентов опрошенных знают, что Собчак намерена выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России. Более половины респондентов (57 процентов) высказались против ее инициативы, 33 процента остались безразличны, 8 процентов хотели бы видеть ее кандидатом.

70 процентов россиян и вовсе заявили, что у Собчак нет политических перспектив. «Она много добилась, но добиться большего, чем сейчас, она вряд ли сможет», – отметили 16 процентов опрощеных..