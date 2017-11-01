Пить или не пить. Перед Новым годом в России проверят алкоголь

В России перед новогодними праздниками проверят качество алкогольной продукции, сообщает «Коммерсант». Заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин поручил Росалкогольрегулированию, МВД, Роспотребнадзору и Роскачеству совместно с Генепрокуратурой провести внеплановую проверку игристых вин, шампанского, коньяков и бренди.

На совещании, которое провел зампред правительства с этими ведомства, Росалкогольрегулирование представило данные объемов российского производства коньяка. Согласно этим данным, в первом полугодии производство коньяка выросло на 12,2%. При этом производство российского сырья для коньяка сократилось на 7%, а закупки у зарубежных производителей уменьшились на 8%.