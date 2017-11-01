Сургутская Налоговая служба приглашает на дни открытых дверей

Всего месяц остается для уплаты физлицами имущественных налогов за прошлый год.
Поэтому 10 и 11 ноября в сургутской Налоговой службе пройдут всероссийские Дни открытых дверей.
Мероприятия пройдут 10 ноября с 9 до 18 и 11 ноября с 10 до 15.
В рамках акции посетители смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты имущественных налогов. Специалисты Налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения имущества.
Желающие смогут зарегистрироваться в Личном кабинете налогоплательщика (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).
Специально для налогоплательщиков сотрудники Налоговой службы в этот день проведут различные семинары и видеопрезентации.
Чем живет Сургутский район? Заместитель главы Сургутского района Алексей Савенков // ONLINE 2 ноября в 11:00