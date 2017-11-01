В Югре мужчина убил четырех собутыльников за карточный долг

Следователи Югры возбудили уголовное дело по факту убийства четырех человек во время пьянки, сообщает «Newsru»

Мужчина, посчитавший, что его обманули в азартной игре, убил четыре человек. Таким образом, уголовное наказание грозит 48-летнему жителю села Шеркалы Октябрьского района.

Следствие выдвинуло версию, что подозреваемый вместе со своей сожительницей прибыл в поселок городского типа Березово для обследования в медицинском учреждении. Остановились супруги у случайной знакомой, местной жительницы 39 лет. Гости начали играть в азартные игры и распивать алкоголь ещё с тремя мужчинами 1998, 1969, 1962 годов рождения.

«В ходе распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей в связи с выигрышем последнего в карты произошла ссора, - говорится в пресс-релизе. - Вооружившись топором, мужчина нанес поочередно удары хозяйке квартиры и трем ее гостям. Смерть всех потерпевших наступила на месте преступления».

После убийства мужчина попытался скрыться, но вскоре был задержан полицией. «Следователями произведен осмотр места происшествия, изъято орудие преступления и другие предметы, имеющие значение для следствия», – добавили в ведомстве.