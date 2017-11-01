Сургутская ГАИ из-за ухудшения погоды призывает водителей и пешеходов быть осторожными и внимательными на дороге

Сургутская Госавтоинспекция предупреждает всех участников дорожного движения, что на территории региона ожидается неблагоприятная погода. В связи с этим автомобилистов призывают соблюдать осторожность и быть предельно внимательными, избегать резкого маневрирования и торможения, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между машинами, выбирать безопасный скоростной режим.

Не стоит забывать о «переобувке» своих транспортных средств – необходимо заменить летнюю резину на зимнюю.

Пешеходам также рекомендуется быть внимательными и осторожными при переходе проезжей части и нахождении вблизи дороги.