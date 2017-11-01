Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что перечень запрещенных в Росси сайтов сократится вдвое за счет удаления дублирующих и перекрывающих друг друга записей, сообщает «ТАСС».

«Специалисты Роскомнадзора предполагают, что в результате проделанной работы реестр уменьшится в два раза. Ведомство планирует завершить эту работу до конца года», – говорится в заявлении Жарова.

Он также подчеркнул, что очистка реестра будет проведена в соответствии с вступившими в силу поправками к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».