​ФАС заявила, что не прогнозирует роста цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба заявила об искаженной информации в СМИ о росте цен на лекарства, сообщает «Интерфакс».

«В связи с запросами СМИ и распространением искаженной информации о росте цен на лекарственные препараты с 2018 года ФАС России сообщает, что не прогнозирует рост цен на лекарственные препараты: антимонопольный орган обращал внимание общественности на существующие риски увеличения расходов бюджетных средств на закупку лекарственных препаратов в связи с несовершенством Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС)», – говорится в сообщении ФАС.

Ранее в СМИ появились сообщения, что ФАС прогнозирует рост цен на лекарственные препараты в связи с предстоящим началом запуском информационно-аналитической системы мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС).