​Крупнейшие VPN-сервисы согласились соблюдать новый закон

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что все самые крупные VPN-сервисы в стране согласились соблюдать новый закон, сообщают «Ведомости».

«В России есть 25-30 проксирующих и VPN-сервисов, популярных у населения. Среди них — cameleo.ru, 2ip.ru и др. Они все выразили готовность исполнять закон, у нас в беседе с ними не возникло какого-то непонимания», – сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что в курсе существования «сотен тысяч» «мелких и кустарно написанных VPN».