​Предприятия ЖКХ Нягани и Талинки накопили почти 100-миллионную задолженность перед Тюменской энергосбытовой компанией

Общий долг потребителей электроэнергии из числа предприятий ЖКХ на территории г. Нягани и пгт Талинка перед АО «Тюменская энергосбытовая компания» подошел к отметке 100 млн руб. По состоянию на 27 октября 2017 г. он достиг 98 млн руб., увеличившись с начала года более чем в два раза. Большую часть совокупной задолженности составляют неплатежи АО «Няганские энергетические ресурсы» (АО «НЭРС»), которое не оплатило энергетикам 73,3 млн руб. Компания обеспечивает водой и теплоресурсами население и предприятия города Нягани и входит в число жизнеобеспечивающих объектов. Этот статус позволяет ей в полном объеме пользоваться услугами гарантирующего поставщика электроэнергии, накапливая при этом задолженность. С марта 2017 г. АО «НЭРС» игнорирует все требования оплатить счета поставленной электроэнергии. По сути, предприятие кредитуется за счет энергетиков, собирая абонентскую плату за тепло- и водоснабжение с населения, но не оплачивая при этом потребляемую организацией электроэнергию.

АО «Тюменская энергосбытовая компания» периодически вводит ограничение режима энергопотребления данного предприятия. 29 сентября 2017 г. вступили в силу изменения, внесенные в Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии: в соответствии с ними, неотключаемые потребители — должники обязаны ввести самоограничение режима энергопотребления по требованию поставщика. Данная процедура инициирована энергетиками 27 октября: если она не будет осуществлена, представители Тюменской энергосбытовой компании обратятся в суд и инициируют процесс введения полного ограничения. В данном случае потребитель обязан в шестимесячный срок выполнить комплекс мероприятий, которые позволят ввести полное ограничение режима потребления без каких-либо экономических и социальных последствий. До этого поставщик электроэнергии вправе вводить частичное ограничение режима потребления сперва до уровня технологической брони, затем — до уровня аварийной брони.

Отметим, что полное ограничение режима потребления электроэнергии в городской ресурсоснабжающей организации может привести к серьезным последствиям не только для самого предприятия, но и для населения, с которым оно работает. За содействием по погашению дебиторской задолженности крупнейших неплательщиков энергетики обратились к руководству муниципалитетов, а также в окружной департамент ЖКК и энергетики и прокуратуру. Ответы на данные обращения демонстрируют озабоченность властей создавшейся ситуацией, однако к уменьшению дебиторской задолженности не приводят: администрация ежегодно признает АО «НЭРС» готовым к отопительному периоду, чем довела ситуацию до критической точки. В скором времени пути выхода из нее будут обсуждать на уровне губернатора Югры: вопрос о неплатежах няганского предприятия уже попал в повестку одного из заседаний окружного правительства.

В отношении должников из числа предприятий ЖКХ специалисты Тюменской энергосбытовой компании ведут претензионно-исковую работу: так, с января по 23 октября 2017 г. Арбитражный суд ХМАО-Югры рассмотрел 11 исков на общую сумму более чем 61 млн руб., на рассмотрении находится еще 4 иска на общую сумму 8,8 млн руб. Суд неизменно становится на сторону поставщика электроэнергии, вынося решения в его пользу, впрочем, практика показывает, что данные решения оказываются действенны только в совокупности с ограничением энергоснабжения злостных неплательщиков.