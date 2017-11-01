В Крыму произошла вторая за сутки авария на газопроводе, сообщает «ТАСС» со ссылкой на главное управление МЧС по региону.

«По второй аварии [на газопроводе] факт подтверждаем», – сказал представитель управления, отказавшись от других комментариев.

«Авария, предположительно, из-за повреждения трубы произошла недалеко от села Запрудное в районе Партенита. Сейчас без газа остаются 7971 человек», – сказал источник.

Министр топлива и энергетики республики Вадим Белик сообщил о второму проишествии, которое произошло в районе Алушты около 4 - 5 утра в среду.

«У нас три аварийные ситуации: это опора с линией 110 кВт - все это в районе Виноградного, Маяка, Алушты (Южный берег Крыма - прим. ТАСС) и порыв двух газопроводов отводов диаметром 273 мм в районе ГРС "Виноградное" и "Запрудное», – сказал Белик.