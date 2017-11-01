​Глава Ростуризма рассказал о важности системы «все включено» в России

Глава Ростуризма Олег Сафонов считает, что развитие системы «все включено» в России крайне важно, сообщает «ТАСС».

Данная система позволит создать конкурентоспособный турпродукт , который будет пользоваться спросом у россиян.

«Хочу подчеркнуть, что в РФ популярны именно предложения all inclusive, которые включают в себя и размещение, и питание, и экскурсионную программу. Люди могут понимать, сколько денег они потратят на путешествие, и что больше дополнительных расходов им не понадобится. Мы в РФ считаем необходимым систему all inclusive очень серьезным образом развивать и распространять ее на другие территории нашей страны, тем самым повышая конкурентоспособность РФ», – сказал Олег Сафонов.

Он также подчеркнул, что ещё рано обсуждать отмену системы «Все включено» в Турции.