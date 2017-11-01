Наша землячка побывала в Нью-Йорке на месте теракта Тюменка Ирина Лузько рассказала о ситуации в городе // ВИДЕО

Ранее портал siapress.ru сообщил о теракте в Нью-Йорке. На Манхэттене грузовик проехал по велосипедной дорожке, сбивая на своем пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус. Тюменка Ирина Лузько, которая сейчас находится в Нью-Йорке рассказала «Вслух.ру» некоторые подробности. Она сообщила, что погибли 8 человек : «двое скончались на месте, двое – в больнице. Еще 11 человек ранены». Также она отмечает обилие полицейских с оружием и перегороженные улицы. «Дошла до места, там все перекрыто, много журналистов из разных стран», – говорит тюменка.

Лузько рассказала, что многие приняли новость как шутку, ведь накануне в Штатах отмечали Хэллоуин. После чего стало понятно, что это не шутки. Однако в городе все спокойно: «вокруг ходят люди, все спокойно, полиция фотографируется с туристами».

Ирина подчеркнула, что сама не испытывает страха, однако отдает себе отчет, что возможны повторные теракты, такое уже случалось в других городах. «Однако эти вещи непредсказуемы, любой псих может взять грузовик и поехать давить прохожих», – рассуждает девушка.