7 декабря в Тюмени пройдет конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший фельдшер скорой медицинской помощи»
Югру на конкурсе представят представлять работники БУ «Сургутская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Максим Шалагуров и БУ «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой медицинской помощи» Ольга Бородина, а также фельдшер отделения скорой помощи БУ «Ханты-мансийская районная больница» (филиал п. Горноправдинск) Тимофей Бабкин.
Победители и призеры конкурса в заявленной номинации получат дипломы, а также денежное поощрение.
Более подробно ознакомиться с конкурсом можно по ссылке.
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