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​Дилеры «АвтоВАЗа» распродали все поставленные им универсалы Vesta. Очередь на вазовские новинки достигает 1–1,5 месяца

Дилеры «АвтоВАЗа» распродали все поставленные им универсалы Vesta и его cross-версии, сообщают «Ведомости».

Два дилера отмечают, что уже выбрали даже половину ноябрьской квоты на поставку вазовских новинок, третий принимает заказы только на декабрьское производство.

С учетом цены (Vesta SW 639 900–804 900 руб., Vesta SW Cross – 755 900–847 900 руб.) и традиционно меньшей популярности в России чистых универсалов по сравнению с седанами такой спрос на новые Vesta стал неожиданным, отметил один из топ-менеджеров. Очередь на вазовские новинки достигает 1–1,5 месяца

По данным АЕБ в России за период январь-сентябрь 2017 года было продано 54 641 седан Vesta, что составило четверть общих российских продаж марки.


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Сегодня в 14:18, просмотров: 85, комментариев: 0


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