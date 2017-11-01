​Дилеры «АвтоВАЗа» распродали все поставленные им универсалы Vesta. Очередь на вазовские новинки достигает 1–1,5 месяца

Дилеры «АвтоВАЗа» распродали все поставленные им универсалы Vesta и его cross-версии, сообщают «Ведомости».

Два дилера отмечают, что уже выбрали даже половину ноябрьской квоты на поставку вазовских новинок, третий принимает заказы только на декабрьское производство.

С учетом цены (Vesta SW 639 900–804 900 руб., Vesta SW Cross – 755 900–847 900 руб.) и традиционно меньшей популярности в России чистых универсалов по сравнению с седанами такой спрос на новые Vesta стал неожиданным, отметил один из топ-менеджеров. Очередь на вазовские новинки достигает 1–1,5 месяца

По данным АЕБ в России за период январь-сентябрь 2017 года было продано 54 641 седан Vesta, что составило четверть общих российских продаж марки.