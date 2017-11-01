​При помощи системы «Платон» собрано более 35 млрд рублей

При помощи системы «Платон» с конца 2015 года собрано почти 36 млрд рублей, сообщает «ТАСС».

«За два года мы собрали почти 36 млрд рублей, причем 14% из них (5 млрд рублей) приходится на иностранных перевозчиков. В системе зарегистрировано около 915 тыс. автомобилей, ежедневно регистрируется от 200 до 1 тыс. транспортных средств», – сказал начальник ФКУ "Дороги России" Иван Григорович.

Он подчеркнул, что собранные средства пошли на ремонт более 1 тыс. км автодорог, также сейчас строится свыше 30 мостов. При этом в дальнейшем средства, собранные посредством системы, будут распределяться на основании заявлений самих гурзоперевозчиков, голосующих на сайте ОНФ "Карта убитых дорог".

Справка:

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн.