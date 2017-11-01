В следствии теракта в Нью-Йорке погибли восемь человек, 12 пострадали

В следствии теракта, совершенного во вторник злоумышленником на автомобиле в Нью-Йорке, погибли восемь человек и 12 получили ранения, сообщает «ТАСС».

Власти уверены, что мужчина действовал намерено и назвали произошедшее террористическим актом.

Правоохранительные ораны заявляют, что атаку совершил одиночка, - это уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проживающий в штате Флорида.

Напомним, что инцидент произошел примерно в 15:05 (22:05 мск) на пересечении улиц Чамберс-стрит и Уэст-стрит в юго-западной части Манхэттена. Террорист на грузовике-пикапе на высокой скорости проехал несколько кварталов по выделенной для велосипедистов полосе, разделенной бордюром от автодороги, и давил всех, кто попадался ему на пути.