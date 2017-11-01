​В Сургуте стартовал фестиваль «КУКЛАград-2017»

Осенние каникулы у школьников из Сургута и Сургутского района выдадутся веселыми, в городе стартовал кукольный фестиваль «КУКЛАград». Восемь разных театров из Кургана, Перми, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска и, конечно же, Сургута будут удивлять зрителей спектаклями, получившими признание публики в своих городах, а также премьерами.

Фестиваль будет проходить в Сургутской Филарминии, продлится он до 6 ноября. За это время состоится 11 спектаклей и более 50 мастер-классов. Также в фойе на протяжении всей недели будет работать выставка авторской куклы.