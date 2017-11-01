В России сокращается общее число плановых проверок, сообщает «РБК».

Таким образом в 2017 году число плановых проверок составило 55,3 процента от показателя 2011 года (с поправкой на изменившееся количество компаний), следует из доклада Института проблем правоприменения при Европейском университете, подготовленном по заказу Центра стратегических разработок (ЦСР).

«Наиболее серьезно снижение числа [плановых] проверок затронуло сферу торговли, финансовой и страховой деятельности, сферу услуг (в том числе профессиональные и научно-технические услуги, за исключением бухгалтерского учета, архитектурного дела, инженерно-технического проектирования, технических испытаний и исследований, управления и консультирования в сфере менеджмента, научных исследований и рекламной деятельности)», — отмечают авторы исследования.

Однако в сферах транспорта, образования и здравоохранения ситуация выглядит иначе. «Сохранение активности проверяющих в этих сферах соответствует прогнозировавшемуся экспертами переходу контрольно-надзорных ведомств на относительно «слабые» в межведомственной борьбе, по преимуществу государственные, организации. Проще говоря, проверяя предпринимателя, контрольно-надзорный орган имеет существенно больше шансов столкнуться с активной правовой защитой, оспариванием результатов проверки (в том числе судебным) и так далее», — объясняют эксперты.