Микрохирурги Травматологической больницы Сургута выполняют более 1 200 операций в год

Микрохирургическая служба Травматологической больницы Сургута – единственное специализированное отделение в Югре, в котором выполняют операции в области кисти, стопы и сосудисто-нервных пучков с использованием микрохирургической техники. Врачи, работающие в этом направлении, - универсалы. Они обладают знаниями и навыками в области травматологии и ортопедии, нейрохирургии, сосудистой и пластической хирургии.

Нередко микрохирурги вступают в борьбу со временем. Один недавний случай из практики врачей показателен. В Травматологическую больницу поступил мужчина с тяжелой травмой верхней конечности. Внешне признаки были минимальны, вывих конечности в локтевом суставе при сохранении целостности кожного покрова. Часть руки онемела, сосудистое кровообращение полностью нарушено, движения кистью минимальны. Потеря времени равноценна потере руки…

- Этот тот случай, когда время играет против нас, каждая минута на счету. Если бы мужчина поступил позже, то сохранить руку не удалось бы из-за некроза тканей. Это означает одно – инвалидность, частичная или полная потеря трудоспособности, - отметил врач микрохирургического отделения БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Александр Цап. – При поступлении у пострадавшего не было чувствительности в руке. Мы оперативно среагировали, провели экстренную операцию по восстановлению функций в конечности.

Вмешательство длилось не более двух часов. С использованием оптической техники Александр Васильевич наложил шов плечевой артерии, тем самым восстановил жизнеспособность конечности. Врачу удалось анатомически сопоставить и сшить травмированные структуры диаметром не более четырех миллиметров.

Порой микрохирургов называют ювелирами: врач накладывает швы нитью, которая тоньше человеческого волоса. Во время вмешательств используются специальные средства оптического увеличения - микроскоп, бинокулярная лупа. Врачи работают на очень мелких, невидимых невооруженным глазом структурах, сшивают сосуды диаметром в один-два миллиметра, восстанавливают кровоток по мельчайшим артериям и венам, сшивают нервные волокна, мышцы, сухожилия и т.д.

По словам микрохирурга, сегодня пациент, который поступил в Травматологическую больницу с травмой плеча, чувствует себя хорошо, продолжает комплексную терапию по восстановлению конечности. У него постепенно возвращаются элементарные функции: сила схвата руки, подвижность суставов, чувствительность. Это позволяет надеяться, что в перспективе пациент сможет вести привычный образ жизни, сохранится качество жизни.

- Отделение микрохирургии было открыто в 2004 году. За это время накоплен огромный опыт – врачи постоянно повышают свой профессиональный уровень в ведущих клиниках мира, обмениваются опытом с коллегами из российских медицинских центров, - подчеркнул главный врач БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Дмитрий Гарайс. - Стоит отметить, что микрохирургическая служба в больнице - сильная команда специалистов. Они уже неоднократно подтверждали это: выполняют сложнейшие операции по пересадке мягкотканных лоскутов на сосудистой ножке, реконструктивные операции, реплантацию конечностей, эндопротезирование мелких суставов кисти и стопы.