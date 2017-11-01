Поправки в закон о блокировке анонимайзеров и VPN вступили в силу

1 ноября вступили в силу поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» которые определяют обязанности для владельцев VPN-сервисов, анонимайзеров и операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещенной информации, сообщает «Интерфакс».

На данном этапе Роскомнадзор должен создать и вести федеральную государственную информационную систему (ФГИС), которая будет включать в себя перечень запрещенных ресурсов. Когда перечень вступит в силу, анонимайзер в течение трех дней должен ограничить возможность использования программ и иных технических средств для получения доступа к запрещенным сайтам. Поисковики в свою очередь должны будут прекратить выдачу ссылок на них.

При несоблюдении требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.